Maite Kelly: Affären-Beichte! Jetzt lässt sie alle Hüllen fallen!

Es wird nicht ruhig im Liebes-Leben von ! Erst kürzlich wurde noch darüber spekuliert, ob Maite Kelly und Florian Silbereisen jetzt miteinander anbandeln. Nun die nächste Neuigkeit...

Maite Kelly: Jetzt lässt sie die süße Bombe platzen!

Maite Kelly plaudert über das Thema Affäre

Zwischen 2005 und 2018 führte Maite Kelly mit ihr Florent eine absolute Vorzeige-Ehe. Vor einem Jahr dann das traurige Aus. Wie das Paar damals berichtete, gaben sie ihrer Liebe keine neue Chance mehr und gingen getrennte Wege. Doch wie Maite jetzt berichtet, wäre sie auch in Krisenzeiten nie auf die Idee gekommen, ihren Florent zu betrügen. So berichtet sie während der "Sat.1"-"Dinner Party": "Ich hatte zum Beispiel nie eine Affäre in meinem Leben." Wow was für eine intime Beichte! Kategorisch ausschließen würde sie sine Affäre jedoch nicht...

Maite Kelly würde nicht "Nein" sagen

Auch wenn Maite ihrem Ehemann stets treu war, hat sie zum Thema Affäre im allgemeinen eine ganz klare Meinung. So fügt sie hinzu: "Ich bin ja jetzt Single, deswegen habe ich Glück, dass ich erstmal affärenfrei bin von der Gefahr, dass mir sowas passieren könnte. Aber ich glaube, das könnte jedem passieren. Ich glaube, das ist einfach menschlich." Definitiv ehrliche Worte, die zeigen: Maite macht sich selber absolut nichts vor. Ob uns die in diesem Jahr wohl noch mit einem neuen Mann in ihrem Leben überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein...