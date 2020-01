Reddit this

Maite Kelly: Baby-Traum geplatzt! Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Familie steht für sie an erster Stelle: ist eine echte Löwenmama. Bei ihrer Tochter Solène (5) etwa schwärmte sie damals von einer wunderschönen Geburt. Im Februar 2017 deutete Maite sogar an, dass die Babyplanung angesichts der vielen Möglichkeiten heutzutage vielleicht noch nicht abgeschlossen sei – sofern das Leben einen nicht ohnehin beschenke. Schließlich entscheide dies auch, wie viele Kinder man bekäme. Doch es kam anders: Im Oktober des gleichen Jahres gab Maite die Trennung von Ehemann Florent (43) bekannt. Noch mehr gemeinsame Kinder? Leider nein.

Maite Kellys Ex lebt ihren Baby-Traum

Bitter ist allerdings, dass das Thema Nachwuchs für Maites Ex jetzt wieder aktuell werden könnte – mit seiner neuen Liebe! Über Kaone Mabina sagte Florent: „Wir haben eine Beziehung voller Herzlichkeit. Ich habe noch niemals in meinem Leben so eine echte Liebe gespürt wie mit ihr.“. Wie traurig muss das für Maite Kelly sein, nach 13 Jahren Ehe und drei gemeinsamen Kindern…

Maite Kelly: Fiese Abrechnung! Ihr Ex tritt nach

Mehr noch: Die neue Freundin von Florent, die offenbar schon zweifache Mama ist, plauderte sogar aus, dass sie sich ein Baby mit ihm vorstellen könnte! Worte, die Maite bestimmt wie ein Stich mitten ins Herz treffen. Schließlich könnte ihn Florent schon bald leben: Maites Traum von einer großen, heilen Familie.

Welcher Mann Maite Kelly jetzt wieder glücklich macht, seht ihr im Video: