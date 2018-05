Im Herbst 2017 gab Maite Kelly die Trennung von ihrem Ehemann Florent Raimond bekannt. Nach zwölf Jahren Ehe lief es einfach nicht mehr und die beiden beschlossen, von nun an getrennte Wege zu gehen.

Obwohl die 38-Jährige kurzzeitig einen neuen Partner hatte, kam sie einfach nicht von Florent los. Auch ihr Noch-Ehemann scheint sich einfach kein Leben ohne Maite vorstellen zu können. Immer wieder sieht man ihn im gemeinsamen Familienhaus in der Nähe von Düsseldorf – ein Ort, an dem die beiden immer sehr glücklich waren.

Nun verriet die Sängerin auf ihrer Facebook-Seite sogar: „Ja, es gibt wieder Baby-News von mir!“ Zwar handelt es sich dabei nur um die Baby-Hummel aus ihren neuen Kinderbüchern, allerdings vermuten viele Fans, dass Maite tatsächlich schwanger sein könnte. Erwarten sie und Florent etwa ein Versöhnungsbaby?

In letzter Zeit hat die zweifache Mutter ihren Kleidungsstil nämlich auffällig verändert. Obenrum sitzt alles eng – doch an der Stelle, an der sich der kleine Babybauch verstecken könnte, setzt Maite lieber auf weite Schnitte. Damit wäre es ihr möglich, ihr süßes Geheimnis noch ein wenig länger für sich zu behalten. Es wäre nicht das erste Mal, dass Florent und seine Liebste wieder zueinander finden. Vor einigen Jahren waren sie schon einmal für sechs Monate getrennt und stellten dann fest, dass sie nicht ohneeinander leben wollen. Die Chancen auf ein romantisches Liebes-Comeback stehen also durchaus gut!