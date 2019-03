Reddit this

Maite Kelly: Bittere Abrechnung mit ihrem Ex

"Das Wort Singles hasse ich“, gestand (39) am Valentinstag sichtlich gerührt und mit leiser Stimme. Für sie muss es sich wie ein Stich ins Herz angefühlt haben, am Tag der Liebenden allein zu sein. Besonders, weil ihr Ex-Mann (43) immer wieder Fotos von sich und seiner hübschen Freundin Graciela veröffentlicht. Auf denen das Paar verliebt in die Kamera strahlt, anscheinend zeigen möchte: Wir sind glücklicher als je zuvor!

Maite Kelly sehnt sich nach einer neuen Beziehung

Da kann sich die Schlager-Sängerin eine bittere Abrechnung in ihrer Videobotschaft nicht verkneifen: „Ich bete um gute Männer, die in das Leben meiner Töchter kommen sollen“, sagt sie. Offensichtlich ist das für sie keine Selbstverständlichkeit - und sie meint sicher auch Männer, die ihre Ehefrau nicht nach zwölf Jahren durch eine brünette Brasilianerin ersetzt – so, wie es Florent getan hat. „Es ist ein gutes Zeichen, wenn man das Herz offen hat für das Gute“, meint sie. Vielleicht findet sie ja bald einen neuen Mann…