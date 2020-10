Maite Kelly: Bittere Bilanz drei Jahre nach dem Ehe-Aus

In der neuen „Deutschland sucht den Superstar“-Staffel wird sie an der Seite von Skandalsänger Michael Wendler (48) in der Jury sitzen. „Traurig, dass du dich für so etwas hergibst“, schreibt ein Fan im Internet. „Wie kannst du dich nur mit dem Wendler an einen Tisch setzen? Maite, das hast du nicht nötig.“

Die Musikerin selbst ist sich bewusst, dass sie ihr altes Bilderbuchleben inzwischen hinter sich gelassen hat: „Ich habe Fehler gemacht im Leben, mich vergriffen, verplappert. Aber kein Mensch auf der Welt ist perfekt.“ Das ist richtig – und ehrlich.