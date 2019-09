Maite Kelly: Bittere Klatsche! Sie steht vor einem Scherbenhaufen!

Arme ! Obwohl die eigentlich auf eine riesen Fan-Base zurückblicken kann, werden nun einige Stimmen laut, die nur wenig für Maite übrig haben. Doch warum?

Joey Kelly: Erschütterndes Familien-Drama!

Maite Kelly startet im TV durch

Wie nun auf dem offiziellen " "-Account von " " verkündet wurde, können sich alle -Fans schon bald auf einen Auftritt von Maite in der beliebten Serie freuen. So heißt es: "Ihr denkt, Ben Zucker war schon alles? Falsch! GZSZ proudly presents Maite Kelly! Jetzt im Mauerwerk, bald im TV und bei TVNOW!" Wow! Was für Hammer- ! Doch jetzt das Traurige! Wie unter dem Post deutlich wird, sind einige "GZSZ"-Fans davon überhaupt nicht begeistert...

Maite muss Shitstorm über sich ergehen lassen

"Oh nein... Da weiß ich jetzt schon, dass in diesem Moment der Ton am Fernseher ausgeht" sowie "Muss nicht sein. Eine der wenigen Sängerinnen, die ich überhaupt nicht mag. Dann wird die Sendung halt nicht geguckt", sind nur einige der Negativ-Kommentare, die sich unter dem Post finden lassen. Oh je! Andere hingegen freuen sich über Maite Auftritt in der Serie: "Meeegggaaaa! Ich freue mich schon", heißt es ebenfalls unter dem Bild. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Maite von den Widersachern ihren Auftritt nicht verderben lässt...

Was ist nur bei Maite Kelly los?