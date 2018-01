Maite Kelly: Bittere Reue! Sie entschuldigt sich für ihren Fehltritt

Nach ihrem Auftritt vom Freitagabend in der Bottroper Schlager-Disco „Tanzlokal Nina“ musste Maite Kelly (38) ordentlich Kritik einstecken.

Der Grund: Während ihrer Performance stellte sich Maite Kelly auf den Tresen. Das Bierglas, das sie dabei in der Hand hielt, schüttete sie mehrfach über ihren Fans aus.

Ein Video von Maite Kellys Bier-Auftritt landete im Netz

Ein Gast postete ein Video des Auftritts im Netz, woraufhin ein riesen Shitstorm über Maite Kelly hereinbrach. Die Netz-Gemeinde war sich sicher: Die 38-Jährige muss angetrunken gewesen sein!

Maite Kelly: Schockierende Bilder aufgetaucht

Laut "Bild" dachte ein Lokal-Besucher sogar darüber nach, Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu stellen, da die Schlager-Sängerin mit dem Bier sein Smartphone beschädigt hat. Es sei nun komplett "funktionsuntüchtig".

Maite Kelly entschuldigt sich

Genügend Gründe für Maite Kelly, sich öffentlich zu entschuldigen: "Liebe Freunde, wer mich kennt, weiß auch, dass ich immer ein bisschen crazy, ein bisschen, Punk, ein bisschen edgy bin. Meinen Humor muss man auch ertragen können. Ok, manchmal übertreibe ich auch und lasse mich mitreißen. [...] Wenn ich an dem Abend in Bottrop Leuten damit auf die Füße getreten bin und sie meinen Auftritt als unangebracht empfunden haben, kann ich mich dafür nur entschuldigen", schreibt Maite Kelly auf Instagram.

Betrunken sei sie jedoch nicht gewesen: " Ich trinke selten Alkohol, vielleicht mal einen Schluck oder einen gepflegten Cocktail, es schmeckt mir nicht sonderlich. Als Jugendliche war ich immer diejenige, die die Geschwister nach den Parties nach Hause gefahren hat... Was mich eher zu Fall bringt ist... Schokolade!"

Maite Kelly verspricht, kein Bier mehr über ihre Fans zu schütten

Maite Kelly verspricht: "Sorry for my human weakness, manchmal bin ich eben zu sehr ein Clown, aber ein liebender. Ich freue mich auf Euch in meinen Konzerten and don’t worry, da schütte ich kein Bier über Euch... höchsten verstreue ich ein paar Kamelle..."