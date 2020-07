Maite Kelly: Bittere Tränen in aller Öffentlichkeit!

Wie Maite nun via Instagram berichtet, hat sie leider schlechte Nachrichten für ihre Fans. So ist auf Grund der aktuellen Situation ihre Tour für dieses Jahr komplett abgesagt. Für die Sängerin und ihre treue Community alles andere als leicht. Doch obwohl Maite die Absage enorm schwer fällt, lässt sie sich davon so schnell nicht unterkriegen und verkündet gleichzeitig, dass sie für das kommende Jahr schon eine neue Show plant. Sie erklärt: "Goodbye: Zusatztour. Hello: Die neue Show! Ich bin traurig und glücklich - aber wir retten jeden Eurer Plätze. Ich komme mit einem großen 'Bang!' wieder. Alle neuen Termine werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Habt noch etwas Geduld. Und: Behaltet Euer Ticket! Bitte wartet auf mich - wie ich auf Euch!" Das so eine emotionale Nachricht von ihren treuen Followern nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...