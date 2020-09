Maite Kelly: Bitterer Reinfall! Ihr DSDS-Traum ist geplatzt

Der Startschuss für die Superstar-Suche ist gefallen, die Wildcards der Juroren sind verteilt – und Maite Kelly verriet nun, welchen Bewerber sie ohne Vorcasting direkt ins „DSDS“-Rennen schickt: Paolo Somma. Doch ihr Favorit ist kein unbeschriebenes Blatt…

Während die Jury der neuen Staffel auf dem Rhein-Schiff „Blue Rhapsody“ quer durch Deutschland tuckert, um die besten Talente zu finden, kann sich Paolo dank Maites Wildcard entspannt zurücklehnen. „Die Kugeln sind gerollt, die Würfel gefallen“, verkündete Maite auf Instagram. „Ich freue mich auf Paolo. Bin gespannt und jetzt schon neugierig – wir sehen uns beim Casting.“

Maite Kelly droht eine Enttäuschung

Sie klingt überzeugt von ihrer Wahl, voller Hoffnung, ihren Kandidaten vor den anderen Juroren glänzen zu sehen. Doch sie könnte aufs falsche Pferd gesetzt haben. Denn Paolo ist nicht einfach irgendein Bewerber. Sondern ein raffinierter Rampenlicht-Junkie, den es mit Macht ins Fernsehen zu ziehen scheint. Er tingelte bereits durch diverse Reality-Shows, kämpfte etwa in „Get The F*** Out Of My House“ um 100.000 Euro.