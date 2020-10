Maite Kelly: Bitterer Stich ins Herz!

Die neue Frau an Florents Seite teilt nun erneut ein Foto von sich und dem Kelly-Ex, auf dem sie sich so verliebt zeigen wie am ersten Tag. Für Maite nicht unbedingt leicht. So geht die Sängerin nach der Trennung von ihrem Florent immer noch solo durchs Leben. Das sie ihrem Verflossenen sein neues Liebes-Glück jedoch nicht gönnt, ist unwahrscheinlich. Schließlich betonte Maite in der vergangen Zeit immer wieder, dass ihr zum Wohl der Kinder eine gute Bindung zu Florent wichtig ist...