Maite Kelly: Damit bekämpft sie ihren Trennungsschmerz

Um ihren drei Töchtern nah zu sein, will Maite mit ihnen ein paar gemeinsame Tage in Angriff nehmen. Auf dem Plan steht: Shoppen gehen, Kakao trinken und ein Musical besuchen. Wird die Familienzeit Maite bei ihrem Trennungsschmerz mit Florent helfen? Maite liegt vor allem das Wohl ihrer Kinder am Herzen. So sagt sie: "Zuversicht ist etwas ganz Wichtiges, Kinder brauchen kein perfektes Bild, sie brauchen Echtheit. Und wenn man das in sich trägt, das macht Kinder automatisch stark".