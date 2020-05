Maite Kelly: Das Familien-Drama erreicht einen neuen Höhepunkt!

Es gab Warnzeichen. So langsam werde ihm alles zu viel, gestand Angelo schon vor Wochen. Da ist es nur konsequent, dass er jetzt die Notbremse zieht – und seinen Abschied von der Familien-Band erklärt. Aber wer bei dieser Entscheidung wohl im Hintergrund die Fäden zog, überrascht dann doch…

Es war ein rauschendes Comeback: 2017 rauften sich die Kellys nach längerer Auszeit wieder zusammen – und spielten erneut vor vollen Hallen. Ihre Alben verkauften sich, ein -Auftritt jagte den nächsten… Keine Frage, auch ohne die „abtrünnigen“ Solo-Karrieristen und Michael Patrick lief es super für die anderen. Trotzdem verkündete Angelo nun, dass er aussteigt. Und macht auch kein Geheimnis aus den Gründen. „Mein Kopf hat die ganze Zeit gerattert, auch nachts“, verrät er. „Ich habe jetzt dreieinhalb Jahre geschuftet bis zum Gehtnichtmehr. Dieses Burn-out-Gefühl schleppe ich seit zwei Jahren mit mir herum. Das macht dich kaputt!“ Diese Überlastung konnte natürlich auch Angelos Ehefrau nicht entgehen. „Kira stand mir die ganze Zeit zur Seite und hat zu Hause die Stellung gehalten. Sie hat aber auch immer wieder gesagt, ich solle aufhören.“

Steckt Maite Kelly hinter der Trennung?

Ein nachvollziehbarer Rat, schließlich will Kira nur das Beste für ihren Mann. Aber möglicherweise steckt noch etwas anderes dahinter. Was viele nicht wissen: Kira war zunächst Maites beste Freundin, die Beziehung mit Angelo kam erst später. „Kira und ich sind die erste große Freundschaftsliebe unseres Lebens“, schwärmte Maite einmal. „Wir waren acht Jahre wirklich unzertrennlich.“ Sogar einen eigenen Song widmete sie ihrer Schwägerin. Da wäre es nicht weiter verwunderlich, wenn Kira sich in ihrer Hilflosigkeit, was sie ihrem Mann raten soll, auch an Maite gewandt hätte. Und deren Rat dürfte klar gewesen sein – wenn man bedenkt, dass sich hartnäckig Gerüchte halten, dass die Sängerin mit einigen ihrer Geschwister im Clinch liege.

„Jeder macht jetzt halt so sein eigenes Ding!“, räumte sie vor einiger Zeit selbst ein. Fürchtete sie vielleicht, das „eigene Ding“ der so erfolgreich wiedervereinten Familien-Band könnte ihr beruflich das Wasser abgraben? Denn so viel ist klar: Ohne Angelo wird’s für die Familien-Band schwierig; der organisierte, hatte die Leitung, überwachte das Marketing, war also quasi der Chef der Truppe. Sein Abgang dürfte künftige Pläne erschweren, die aktuelle Spielpause wohl auf unabsehbare Zeit verlängern. Während Solo-Künstlerin Maite weiterhin ungehindert die Flügel spreizen kann…