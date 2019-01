Maite Kelly & Florent: Das Glück ist endlich wieder zurück!

Reddit this

Etwas schüchtern aber geradezu zärtlich lächelt er sie an. und haben in diesen Tagen viel Zeit miteinander verbracht. Das Männer-Model und die kurvige Musikerin mussten sich gar nicht verstellen, die Energie zwischen dem ehemaligen Traumpaar floss einfach. Das Glück ist zurück. So scheint es – ein Jahr nach der Scheidung.

Gerade feierten Maite und ihr attraktiver Ex zusammen Weihnachten. Natürlich mit den gemeinsamen Kindern Agnes, Josephine und Solène. Vermutlich mit gutem Essen, Musik, Kerzenlicht, Geschenken. Wie früher! Für die drei Mädchen muss es wunderschön gewesen sein, die Eltern so harmonisch, respektvoll und süß zusammen zu erleben.

Maite und Florent sind gute Freunde

Als das Paar im Oktober 2017 seine Trennung bekannt gegeben hatte, schrieb Maite auf ihrer -Seite: „Nach wie vor sind wir miteinander liebevolle und verantwortungsvolle Eltern von drei zauberhaften Kindern.“ Das war sicher nicht immer einfach. Ein Liebes-Aus nach zwölf Jahren Ehe steckt niemand so leicht weg. Auch, wenn beide versuchten, sich das in der Öffentlichkeit nicht so stark anmerken zu lassen.

In einem Trennungsstatement hieß es damals: „Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir zunächst getrennt leben wollen.“ Eine Versöhnung schien nicht ausgeschlossen. Maite blieb in der Familienvilla in Neuss, Florent suchte sich eine neue Bleibe. Der Dreifach-Papa, der weiterhin mit Maite seine Naturkosmetikmarke „Aroma Gardens“ vertreibt und oft für Werbespots vor der Kamera steht, kümmert sich rührend und regelmäßig um den Nachwuchs.

Das Glück ist wieder auf ihrer Seite

Für Florents brasilianische neue Freundin Graciela Soares, mit der er im Juli dieses Jahres auf den Sieg von Frankreich im WM-Finale anstieß und ein Bild von ihr und sich ins Internet stellte, dürfte die neue Entwicklung zwischen ihm und seiner berühmten Ex-Frau schwierig sein. Vielleicht muss Graciela nun erkennen: Maite hat gesiegt!

Fakt ist: Gemeinsame Kinder verbinden ein Leben lang. Und der sympathische Franzose hatte nie einen Hehl aus seinen Gefühlen für die Mutter seiner Kinder gemacht. „Das mit Maite und mir war echt Liebe“, gestand er nach der Trennung. Der Abstand tue ihnen gut, hoffte er. Dies war nicht die erste Krise der beiden. Schon einige Jahre zuvor hing der Haussegen schief. Doch sie hatten das Tief überwunden.

Vielleicht gibt es bald ein emotionales Comeback in Neuss? „Hier ist Platz für dich. Die Liebe siegt sowieso“, singt Maite gefühlvoll auf ihrem jüngsten Album. Florent hat es sicher schon gehört…