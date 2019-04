Maite Kelly: "Das war der beste One-Night-Stand meines Lebens"

Obwohl sich von Ehemann Florent Raimond im letzten Jahr scheiden ließ, hat sie die Hoffnung auf den Mann fürs Leben noch nicht aufgeben. "Natürlich glaube ich an die Liebe. Die ist mir auch oft passiert. Und die Liebe ist immer ein Geschenk. Ja, natürlich! Ich gehe ja auch bald auf die 40 zu, und wenn ich das Plus, Minus und alles so resümiere – ja, ich komme auf das Ergebnis, die Liebe siegt sowieso", verriet sie kürzlich in der Sendung "Brisant".

Maite Kelly: "Das war der beste One-Night-Stand der Welt"

Hat sie ihre Meinung etwa mittlerweile geändert? "Das war der beste One-Night-Stand der Welt!", schrieb sie kürzlich an ihre -Follower. Hatte die Sängerin nach der Scheidung von Ex Florent etwa eine heiße Affäre? Nein. In ihrem Post zitiert sie lediglich eine Zeile aus ihrem Song "Heute Nacht für immer". In einem kurzen Clip singt das Publikum beim Konzert in Oberhausen laut die pikante Zeile mit.

Maite Kelly: Foto-Drama! Was ist nur mit der Sängerin los?

Maite Kelly plaudert über ihr Sex-Leben

Doch nicht nur in ihren Songs nimmt die 39-Jährige kein Blatt vor den Mund. Aus ihrem Sex-Leben hat Maite nie ein Geheimnis gemacht. Als die "BILD"-Zeitung fragte, ob sie lieber Sex oder Süßigkeiten mag, antwortete Maite: "Sex, aber nur mit dem Mann meines Lebens. Sonst lieber Schokolade." Scheint so, als wenn der One-Night-Stand mit dem Oberhausener Publikum der einzige bleibt...