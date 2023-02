Maite Kelly: Die Fassade bröckelt! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

"Ich brauch einen Mann, mit Herz, Verstand, der alles kann, er packt auch an", sang Maite jüngst voller Inbrunst und Leidenschaft bei Florian Silbereisens TV-Show "Der große Schlagerabschied". Den Schlager-Freunden ist klar: Der Inhalt ihres neuen Songs ist Programm! Nach der Trennung von ihrem damaligen Ehemann Florent Michel Raimond 2017, blieb die beliebte Sängerin und Mama von drei Töchtern bislang allein. Kuschelabende zu zweit auf der Couch oder romantische Kochabende? Fehlanzeige! Stattdessen stürzte sich der Ex-"The Kelly Family"-Star nur so in die Arbeit – beglückte ihre Millionen Fans mit erfrischender Musik und brachte kürzlich sogar ein neues Kinderbuch heraus.

Alles gut und schön! Aber noch besser, wenn man das Glück mit einem festen Partner an der Seite teilen könnte! "Dieser Song ist eine Hymne an die Frau, die daran glaubt, dass sie das Beste wert ist", erklärte Maite nachdenklich. Und dass Maite das Beste wert ist, weiß sie nur zu genau! Ihre Vorsätze sind klar: sich in den kommenden Monaten endlich wieder zu verlieben...

Maite Kelly: Verliebt in einen verheirateten Mann. Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: