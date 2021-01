Maite Kelly: Diese Bilder brechen ihr jetzt das Herz!

"Ich date schon, na klar", gibt sie zu. Männer, die ihr gefallen, spricht sie sogar direkt an. "Ich bin da gar nicht schüchtern." Einer war, laut "Freizeitwoche" schon zum Verlieben dabei: "Ich habe eine ganz tolle Beziehung mit einem Erzieher gehabt", schwärmte sie im März vergangenen Jahres. "Es waren wunderschöne Dates!" Doch leider blieb es am Ende nur bei einer Schwärmerei.

Wenn Maite Kelly also das Foto ihres Ex Florent betrachtet, ihn und Kaone voller froher Erwartung sieht, dürfte sie das an all die Versuche und bitteren Rückschläge erinnern, die sie einstecken musste. Aber vielmehr noch dürfte dieser Anblick bei der Schlagersängerin eine Sehnsucht wecken: die Sehnsucht nach dem eigenen privaten Glück…