Maite Kelly: Doch kein Single?

bezeichnet sich selbst nicht als Single. Hat die Blondine nach ihrem Ehe-Aus eine neue Liebe gefunden? Gegenüber „Bild“-Redakteurin Ilka Peemöller verneint sie eine aktuelle Beziehung.

Die 39-Jährige möge den Begriff „Single“ einfach nicht: „Ich finde das Wort Single furchtbar, der Ausspruch 'Ich bin frei' klingt ganz anders. In Frankreich sagt man 'célibataire', was viel mehr das aussagt, was ich lebe“, erklärt Maite Kelly in dem Buch „Heimat – Wo das Herz zu Hause ist“ von Ilka Peemöller.

Maite Kelly: Noch nicht bereit für eine neue Liebe

Erst vor Kurzem habe sie „einen ganz tollen Menschen“ kennengelernt. Doch die beiden hätten sich zum falschen Zeitpunkt kennengelernt und deshalb die Begegnung nicht intensiviert. „Weil wir beide so frisch aus einem Lebensbruch kamen, wäre es nicht richtig gewesen, das mit uns weiterzuverfolgen“, so Maite Kelly.

Nach der Trennung von ihrem Ehemann lerne Maite Kelly nun nochmal ganz aufs Neue mit der Freiheit einer ledigen Frau umzugehen: „Nach einer fünfzehnjährigen Partnerschaft, in der alles darauf ausgerichtet war, bis ans Lebensende gemeinsam zu gehen, lerne ich jetzt aufs Neue, mit meiner Freiheit umzugehen.“

„Die Sehnsüchte und die Zerbrechlichkeit des Menschen mit vierzig sind etwas ganz anderes als bei einem Menschen mit zwanzig. Genauso aber auch die Stärke und Klarheit. [...] Jetzt nehme ich mir die Zeit und die Freiheit, um in Frieden allein zu sein. Und in dieser so zerbrechlichen Zeit frage ich mich, was ich will und was nicht und wie ich mich schützen kann vor dem, was ich nicht will. Denn neue Wege brauchen kleine Schritte und Zeit“, erläutert Maite Kelly ihren Gemütszustand.