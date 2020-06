Maite Kelly: Drama um Tochter Agnès! Diese Bilder sind besorgniserregend

Es muss manchmal ganz schön schwierig für einen Teenager sein, wenn die berühmte Mama für ihre Kurven gefeiert wird, sich öffentlich für Body Positivity und ein vielfältiges Schönheitsideal einsetzt. Und man selbst doch eigentlich, wie so viele junge Mädchen, am liebsten superdünn sein möchte. Jedenfalls scheint Maite Kellys Tochter gerade – eben typisch Teenager – mit ihrem Körper zu hadern. Muss die Sängerin sich etwa Sorgen machen?

Welche Frau hat sich nicht als junger Teenie skeptisch vor dem Spiegel gedreht und bang gefragt: Wie sehe ich aus? Da dürfte es Agnès nicht anders gehen als ihren Altersgenossinnen, mit denen sie sich vermutlich hyperkritisch vergleicht. In ihrem Fall kommt noch hinzu, dass die eigene Mutter der Inbegriff für Kurven und Plus Size ist – und damit der Gegenpol zu den dünnen Models und durchtrainierten Influencerinnen, denen Agnès auf so fleißig folgt. Keine einfache Situation für ein Mädchen an der Schwelle zwischen Kindsein und Erwachsenwerden, das sich erst an die Veränderungen gewöhnen muss, die die Pubertät so mit sich bringt – zumal dieses Alter nicht umsonst als „rebellische Phase“ bezeichnet wird. Vielleicht orientiert Agnès sich ja auch deshalb an den superschlanken Insta-Girls, um sich von der Mama abzugrenzen…

Maite Kellys Tochter hat gefährliche Vorbilder

Das Gemeine dabei: Die Ladys, die die 13-Jährige auf Instagram abonniert hat, posieren in hautengen Klamotten – und sehen dabei immer makellos aus. Und junge Fans wie Agnès vergessen oft, dass die Bilder meist nicht der Realität entsprechen, sondern mit Filtern bear beitet werden, die die Abgelichteten schmaler schummeln. Damit steigt natürlich der Druck auf die arglosen Follower, ebenso „perfekt“ aussehen zu müssen. Mögliche Folge: eine panische Angst vor Kurven, die zu gefährlichen Crash-Diäten oder gar Essstörungen führen kann – und zu einem lebenslangen Kampf mit dem eigenen Körper.

Maite Kelly: Das Familien-Drama erreicht einen neuen Höhepunkt!

Entsprechend alarmiert dürfte Maite über die Insta-Interessen ihrer Agnès sein. Schließlich weiß die Sängerin nur zu gut, wie schwer es ist, sich ein gesundes Selbstbild zu bewahren. Denn Maite hat immer wieder mit ihrer Figur zu kämpfen; das Thema beschäftigt sie seit ihrer eigenen Teenagerzeit. „Es gab Phasen, in denen ich mir eingebildet habe, dünn sein zu müssen“, verriet sie vor einiger Zeit. „Ich machte eine Diät nach der anderen. Gebracht hat es nichts außer Psychoterror.“ Sie versucht, mit Disziplin gegenzuhalten, geht regelmäßig joggen, macht Cardio und tanzt, achtet auf gesunde Ernährung. Dass sie sich trotz allem nicht immer ganz wohl in ihrer Haut zu fühlen scheint, zeigt sich auf der Bühne: Bei Auftritten trägt Maite oft Outfits, die ihre Kurven kaschieren, sie insgesamt schlanker wirken lassen. Gut möglich, dass ihre eigene Erfahrung mit Body-Druck die Sorge nährt, dass ihre Älteste sich durch falsche Vorbilder ebenfalls in diesen Teufelskreis hineinziehen lässt…