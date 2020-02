Maite Kelly: Drama ums Geld! Jetzt kommt die bittere Wahrheit raus

Gerade erst beschwerte sich über ihre schwierige finanzielle Situation als Musikerin. Trotz ihrer Erfolge könnte sie allein vom Singen nicht leben. Gleichzeitig gönnt sie sich aber immer wieder edelste Designer-Teile. Wie passt das zusammen?

„Wir haben die teuerste Produktion überhaupt. Qualität ist für mich die einzig richtige Antwort, um Menschen wirklich zu berühren“, verkündete Maite Kelly (40) im Interview. Dementsprechend viel Geld steckt sie in ihre Live-Auftritte – auch weil die, nicht nur für Maite, sondern auch für viele ihrer Kollegen, mittlerweile zur wichtigsten Einnahmequelle für Sänger geworden sind. Seit Streaming-Dienste die konventionellen Tonträger abgelöst haben, ist das, was Künstler mit veröffentlichten Songs verdienen, kaum mehr nennenswert. Denn pro Spotify-Aufruf gab’s etwa im Jahr 2018 nur rund 0,004 Cent. Und das mühsam erklickte Geld geht nicht etwa nur an die Musiker, sondern auch an Plattenfirma, Manager, Songwriter und andere Beteiligte.

Maite Kelly braucht weitere Standbeine

Kein Wunder, dass dem Live-Geschäft immer mehr Bedeutung zukommt. Auch Maite fokussiert sich verstärkt auf Tourneen. Bis Mai stehen 26 Konzerte an, 13 weitere Termine wurden für den Herbst zusätzlich bekannt gegeben. Und trotzdem, sagt sie, reicht es nicht. „Ich bin eine der erfolgreichsten Sängerinnen, aber gäbe es meine nicht, könnte ich nicht davon leben.“ Zumindest nicht behängt mit sündhaft teuren It-Bags…

Zum Glück für ihren exklusiven Geschmack hat Maite sich längst weitere lukrative Standbeine geschaffen: Neben ihrer Karriere als Plus-Size-Designerin für einen Online-Versandhandel versucht sie sich als Kinderbuchautorin. Zusammen mit einer Co-Autorin und einer Illustratorin hat die Dreifach-Mama „Die kleine Hummel Bommel“ veröffentlicht. Inzwischen gibt es eine ganze, sehr gefragte Themenwelt rund um die Figur. Das macht den Kids Spaß, und Maite kann sich trotz kriselnder Musik-Branche weiter ihre geliebten Handtaschen leisten.