Maite Kelly: Dramatischer Zusammenbruch! Große Sorge um die Sängerin

Trennung, Scheidung und jetzt ein neues Album: (38) absolviert alles im Turbogang. Doch offenbar hat sie sich bei diesem Pensum nun doch übernommen - und jetzt zahlt sie den Preis dafür...

Nach dem Polizeieinsatz im Juni 2018 läuft nun offenbar wieder einiges schief im Leben der Sängerin. Im Januar kam es bereits zu einem skandalträchtigen Zwischenfall in einer Bar, in der Maite Kelly auf den Tischen tanzte und mit Bier spritzte. Alles Anzeichen dafür, dass es der dreifachen Mutter doch nicht so gut geht, wie sie alle glauben machen möchte...

Jetzt kommt heraus: Es gab einen dramatischen Zusammenbruch! Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video: