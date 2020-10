Maite Kelly: Ein ehemaliger Liebhaber packt aus

Ob das wirklich so stimmen kann, was der angebliche Geliebte da über Maite und ihren Ex-Mann erzählt? Das ehemalige Ehepaar will sich nicht äußern. „Das ist Quatsch“, lässt Maite über ihr Management ausrichten. Auch von Florent, der demnächst wieder Vater wird, ist keine Bestätigung der pikanten Geschichte zu erhalten. Ist alles nur die infame Lüge eines Menschen, der um jeden Preis in die Schlagzeilen will?