Eigentlich haben sie’s ja nicht nötig. Trotzdem bombardieren Angelo, Patricia und Co. ihre Insta-Gemeinde derzeit mit einer Dauerwerbesendung fürs neue Album und die Tournee. Eine Aktion, die Maite offenbar völlig übertrieben findet.

Jahrzehntelang standen sie alle gemeinsam auf der Bühne: The Kelly Family galt als Sinnbild für Zusammenhalt und Harmonie! Dass es hinter den Kulissen ordentlich brodelte, wurde aber schon beim Comeback 2017 deutlich. Denn das fand ohne Maite und Michael Patrick statt, die sich lieber auf ihre Solo-Karrieren konzentrieren wollten! „Jeder macht jetzt halt so sein eigenes Ding“, erklärte damals vielsagend. Und Gerüchte, dass es zwischen den Familien-Mitgliedern nach wie vor kriseln soll, halten sich hartnäckig. „Es gibt manche Geschwister, die ich nicht mag, und manche, die ich mag“, gab Joey vor einiger Zeit unverblümt zu.

Maite Kelly hält sich raus

Wie emotional angespannt die Situation ist, zeigt sich gerade in diesen Tagen wieder. Angelo, Patricia und Co. rühren nämlich auf unermüdlich die Werbetrommel für ihr neues Album „25 Years Later“, das im Oktober erscheint, und für ihre Jubiläumstour „25 Years Over the Hump“, die Ende des Jahres startet. Als besonderen Anreiz brachten sie nun auch noch eine Sonderedition heraus: „Hier gibt es einen ersten Blick in unsere neue Jubiläums-Fanbox“, warben die Band-Mitglieder hintereinander in einem Video – und vermeldeten in mehreren Insta-Storys, wie erfolgreich besagte Box bereits vorbestellt wurde. Auch auf den jeweiligen Social-Media-Profilen der Musiker werden fast täglich PR-Postings hochgeladen.

Und Maite Kelly? Die zeigt sich davon völlig unbeeindruckt. Sie folgt weder dem offiziellen Kelly-Family-Insta-Account, noch liked sie die Flut von Werbe-Pics. Gut möglich, dass ihr das Verhalten ihrer Geschwister peinlich ist. Denn erst kürzlich landete sie einen heftigen Seitenhieb in Richtung Familie: Bei der Ankündigung der Neuauflage ihres Albums legte sie mit einer interessanten Ergänzung nach: „Ich wollte nicht, dass es so eine Abzockeveröffentlichung ist!“ Autsch, das kann man gar nicht missverstehen, oder?

