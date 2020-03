Reddit this

Maite Kelly: Erschütternd, was jetzt ans Licht kommt!

Ob diese Aktion so gut durchdacht war? Maite (40) möchte Kinder zum Schmökern motivieren. Die kriegen die niedliche Lektüre allerdings nur, wenn sie dafür fette Burger verputzen. Die Zeitschrift "CLOSER" sprach mit einer Expertin über die fatalen Folgen dieser Art Leser-Werbung…

Maite Kelly animiert Kinder zum Burger essen

„Ich sag’s nur ungern, aber meine Tochter muss jetzt einen Burger essen“, schreibt eine Userin unter Maites neuestes -Posting, in dem die Sängerin verkündet, dass es ihr beliebtes Kinderbuch „Die kleine Hummel Bommel“ ab sofort als Zugabe zum Kinder-Menü einer Fast-Food-Kette gibt.

Maite und Burger – wie passt das denn zusammen? Schließlich betont sie immer wieder, wie sehr sie darauf achtet, dass bei ihr zu Hause nur Gesundes auf den Teller kommt. „Man wird es nicht glauben, ich achte tatsächlich sehr auf meine Ernährung“, verriet sie kürzlich. Auch Sport stehe mehrfach die Woche auf dem Programm. Dass man mit Pommes und Co. eher nicht in Form bleibt, weiß Maite natürlich – umso verwunderlicher, wofür sie ihr süßes Bilderbuch hergibt. Schließlich erzählt sie selbst, dass sie als Kind unter ihrem Gewicht zu leiden hatte. „Ich wurde gehänselt. Das war nicht leicht.“

Eine Medizinerin schlägt Alarm

Und nun verführt ausgerechnet sie Kinder zum Fast-Food-Futtern! Dabei ist doch bekannt, dass das bei Ernährungs-Experten seit jeher einen fragwürdigen Ruf hat. Denn durch Beigaben wie Spielzeug oder Bücher werden die Kleinsten zum Konsum von ungesunden Fettbomben animiert – so bilden sich schlechte Essgewohnheiten heraus. Nicht zu vergessen: Ein Menü aus Burger und Pommes schlägt mit rund 700 Kalorien zu Buche. Das ist die Hälfte an Kalorien, die ein Kind pro Tag zu sich nehmen sollte! „Es enthält kaum Nährstoffe, die für eine ausgewogene Ernährung wichtig sind“, warnt die Hamburger Medizinerin Dr. Katharina Hargas. „Das Skelett-System der Kinder benötigt zum Wachstum Mineralstoffe und Spurenelemente. Solche Menüs bestehen jedoch vor allem aus Fett und Zucker.“

Besonders gefährlich: „Fast Food führt zu einer vermehrten Ausschüttung des Glückshormons Dopamin, sodass zusätzlich eine Abhängigkeit entstehen kann.“ Mit erheblichen gesundheitlichen Risiken. „Vor allem die Transfette können in großen Mengen an der Entstehung von Herzkrankheiten und Fettleibigkeit beteiligt sein.“ Höchstens einmal pro Monat sollten Eltern ihren Kindern Fast Food erlauben.

Natürlich will Maite keinen Schaden anrichten. Im Gegenteil, ihre Aktion soll die Freude am Lesen fördern. Ganz durchdacht ist das Ganze jedoch nicht. Denn gleichzeitig wird auch die Freude an fiesem Fast Food gefördert…

