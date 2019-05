Maite Kelly: Erschütternde Enthüllung! Sie bangt um einen Freund

Er ist auf dem Zenit seines Erfolgs! Nach über 40 Jahren Bühne sind die Tickets für die Auftritte von Roland Kaiser (67) immer noch heiß begehrt, er heimst Gold- und Platinschallplatten ein – und vor allem die Zusammenarbeit mit Maite Kelly (39) ist ein echter Hit. Das Duett "Warum hast du nicht nein gesagt?" wurde auf mittlerweile fast 104 Millionen Mal angeklickt! Doch der gemeinsame Höhenflug wird nun von einer erschütternden Enthüllung überschattet. Wie viel Zeit bleibt ihnen noch?

Maite Kelly steht ihrem Freund zur Seite

Der schockierende Verdacht: Roland Kaiser muss sich möglicherweise bald einer neuen Lungen-Operation unterziehen. Im Jahr 2000 wurde bei ihm die unheilbare Lungenkrankheit COPD diagnostiziert, die mit akuter Atemnot einhergeht. Körperliche Belastungen, Stress – all das führte in der Folgezeit zu dramatischen Situationen: „Ich werde dann müde, muss um Luft ringen und meine Gesichtsfarbe kann sich bläulich verfärben“, erklärte der Star einst. 2010 rettete ihm eine Spenderlunge das Leben. Doch es gibt Statistiken, dass bei etwa 76 Prozent der Patienten eine Spenderlunge nur zehn Jahre hält – bei Roland Kaiser ist die OP schon neun Jahre her. Und bekommt er überhaupt ein Organ? In Deutschland warten rund 400 Patienten jedes Jahr auf eine Lunge, aber nur etwa 350 werden transplantiert…

Eines ist klar: Was auch passiert, steht ihm zur Seite. „Roland war für mich schon als Kind eine der ganz großen Lieben, die ich im Schlager erleben durfte“, schwärmt sie. Und für diese große Liebe wird sie da sein – in guten wie in schlechten Zeiten.