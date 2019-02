Maite Kelly: Fertig und abgekämpft! Diese Fotos sind alarmierend!

Nur noch drei Wochen, dann geht es endlich los: (39) startet ihre große Tournee quer durch Deutschland! Ihre Fans können es kaum erwarten, wenn am 14. März in Suhl die erste Show losgeht – doch für Maite ist es gerade ein Knochenjob. Und der hinterlässt deutliche Spuren…

Letzte Woche meldete sich Maite aus einem Fotostudio, wo sie Bilder für ihre neue Bonprix-Kollektion knipste, per bei ihren Fans: „Es geht in drei Wochen auf Tournee, und sagen wir mal so, ich habe Muskelkater überall, denn wir trainieren jeden Tag zwei Stunden und ich mache mich fit für die Tour.“

Mutet sich Maite Kelly zu viel zu?

Wenn man sich den Kalender einmal anguckt, wird klar, was in den zwei Monaten Tourleben auf Maite Kelly zukommt: ein Kraftakt! Oft spielt die 39-Jährige an drei aufeinanderfolgenden Abenden quer in Deutschland verteilt, hat nur an wenigen Tagen frei. Und dann wird sie sicherlich zu ihren drei Töchtern hetzen, um auch mit ihnen Zeit zu verbringen – denn die ist ihr heilig! „Ich nehme mit Absicht 90 Prozent meiner Projekte in Köln wahr, damit ich einfach morgens und abends meine Kinder sehen kann“, sagte sie einmal in einem Interview. Doch das wird in den nächsten Monaten nicht gehen.

Eigentlich ist nun ihr Ex Florent Raimond (42) gefragt, der Vater ihrer Kinder. Doch der verbringt im Moment viel Zeit mit seiner neuen Freundin Graciela Soares: Auf deren -Account finden sich Herzchen-Bilder, Schnappschüsse vom gemeinsamen Spaziergang und süße Botschaften. Ob bei dem Liebes-Programm noch Zeit für die Kids bleibt?

Maite Kelly versucht, solche Situationen offenbar entspannt zu sehen: „Um Schicksalsschläge kommst du nicht herum. Die Frage ist: Lässt du dich vom Leben verbittern oder wirst du sogar noch lieblicher?“, sagte sie mal. Und den Tourneestress wird Maite ganz sicher vergessen, sobald sie auf der Bühne steht – denn die Liebe ihrer Fans ist für sie eine ganz wunderbare Kraftquelle…

