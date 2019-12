Reddit this

Maite Kelly: Fiese Abrechnung! Ihr Ex tritt nach

Seit zwei Jahren gehen Maite Kelly und Florent Raimond getrennte Wege. Doch nun tritt ihr Ex noch mal nach...

Maite Kelly (40) und (43) sind seit mehr als zwei Jahren getrennt. Doch für die Kinder hielten sie weiterhin freundschaftlichen Kontakt. Was gut und erwachsen klingt, war für die Sängerin aber eine ziemlich bittere Pille. Denn so keimte in ihr die Hoffnung, dass die Liebe noch einmal entflammen könnte.

Als sich Florent vor Kurzem von seiner hübschen brasilianischen Freundin Graciela Soares trennte, schien das Ziel zum Greifen nah. Doch nun überrascht das Model mit einer neuen Flamme: Modedesignerin Kaone Mabina. Er sagt: „Wir haben eine Beziehung voller Herzlichkeit. Ich habe noch niemals in meinem Leben so eine echte Liebe gespürt, wie mit ihr!“ Autsch! Jetzt bricht Maites Herz zum zweiten Mal. Ein Schlag ins Gesicht für Maite und für die drei gemeinsamen Töchter Agnes (13), Josephine (11) und Solène (5)! War etwa alles nur eine große Lüge? Wie kann Florent das seiner Ex und den Mädchen bloß antun?

Maite Kellys Ex packt aus

Und es stellt sich die Frage: Warum tut ihr Ex-Mann ihr das an? Florent setzt sogar noch eins drauf: „Ich habe absolut keine Absicht – unter keinen Umständen – jemals auf die Vergangenheit zurückzublicken. Ich möchte meiner Zukunft eine faire Chance geben.“

Maite Kelly: Trauriger Tiefpunkt! Wie kann ihre Familie ihr das nur antun?

Was für ein herber Schlag für die Sängerin. Doch anstatt sich nun unterkriegen zu lassen, will Maite weitermachen. Irgendwo wird auch für sie die Liebe warten. Vielleicht aus einem anderen Metier? „Typen aus der Wirtschaft sind witzigerweise eher die, die mich reizen. So mit Anzug und Krawatte – ich glaube, die stehen auf verrückte Frauen“, hofft sie.

