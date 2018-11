Maite Kelly: Fiese Klatsche von Ex Florent?

Oh je, es wird nicht ruhig bei Maite Kelly. Vor knapp einem Jahr gaben die Sängerin und ihr Ex Florent ihr Ehe-Aus bekannt. Anfang dieses Jahres folgte die Scheidung. Nun die nächste Neuigkeit...

Maite Kelly: Bitterer Familienkrieg!

Maites Ex postet kryptische Botschaft

Via " " teilt Maites Ex nun ein Bild von sich, welches ihn mit einem anderen Model beim Shooting zeigt - eigentlich nichts Außergewöhnliches. Doch jetzt die Überraschung. Unter dem Post wendet sich Florent mit einer kryptischen Nachricht an seine Fans und kommentiert: "Das Problem ist, dass wir uns von unseren Geliebten abhängig machen, uns so zu lieben wie wir uns selbst lieben sollten". Worte, die für einige Verwirrung sorgen. Wendet sich Florent mit diesem Statement etwa an seine Ex-Frau Maite?

Angriff gegen Maite?

Ob Florent sich mit seinem Post wirklich indirekt an Maite wendet, ist nicht bekannt. Schließlich soll Florent seit einigen Monaten auch eine Liaison mit der Brasilianerin Graciela haben. Fakt ist jedoch, dass Florent bei seinen Fans mit dem Schnappschuss voll ins Schwarze getroffen hat. So kommentieren diese: "Florent immer wieder schön anzusehen" sowie "(...) du bist ein toller Mann".