Sie entwirft eine eigene Plus-Size-Modekollektion und wurde 2017 sogar schon als offizielle „Kurvenbotschafterin“ ausgezeichnet. Doch wenn es um ihre eigenen Rundungen geht, versteht (39) offenbar keinen Spaß. Die Schlagersängerin soll ihren Fans auf ihrer aktuellen „Die Liebe siegt sowieso“-Tournee jetzt sogar verboten haben, Fotos von ihr auf der Bühne zu machen. Weil sie mit ihrem Aussehen unzufrieden ist?

Man kennt Maite Kelly als fröhliche, strahlende Sängerin, die komplett mit sich im Reinen scheint. Und ja, das gilt natürlich auch für ihr Gewicht. Immer wieder nimmt sie ihre Kurven sogar selbst auf die Schippe, sagte in Interviews Sätze wie: „Ich bin nicht wie Helene. Ich kann nicht am Drahtseil durch die Luft fliegen. Es würde reißen!“ Und: „Wenn man sich ein Maite-Kelly-Ticket kauft, dann gibt’s die Wellen und Dellen dazu – und die können Spaß machen.“ Das klingt alles immer ziemlich selbstbewusst – nur: Sieht es in der Sängerin wirklich so aus?

Steckt Maite Kelly in der Body-Krise?

Denn was Fans jetzt berichten, gibt Anlass zur Sorge: Wer in den vergangenen Wochen bei einem ihrer Konzerte war, wurde Zeuge, wie Maite noch vor dem ersten Song ein Handyfoto-Verbot ausruft! Ein Fan schreibt bei : „Ton-, Film-, Foto- und Videoaufnahmen während des Konzerts sind untersagt… Maite möchte nicht, dass die Fotos im Netz landen.“ Statt also Bühnenfotos von ihrem Idol dürfen die Fans nur Fotos von ihren Tickets im Netz teilen. Aber wie enttäuschend muss das für die sein, die viel Geld bezahlen, um Maite singen zu sehen, und die sicher auch gern Videos und Bilder der Show als Andenken haben wollen?

Maite Kelly: Knallharte Abrechnung mit Ex-Mann Florent

Maites Begründung für diese strikte Reglementierung: Datenschutz! „Es könnten andere Personen auf dem Foto oder Video sein, die dann im Netz landen“, erklärt ein anderer Fan auf Instagram. Doch wenn man sich hier umsieht, ticken viele Künstler da ganz anders – und freuen sich, wenn sie Fans mit Bildmaterial ihrer Shows glücklich machen können. Linda Hesse (31), die als „Vorband“ von Maite auftritt, ist anscheinend ganz entspannt mit Bildern von Auftritten…

Maite Kelly litt unter ihrem Gewicht

Ist der Datenschutz für Maite Kelly also nur eine Ausrede, um nicht fotografiert zu werden? Schon vergangenen ließ sie den anwesenden Fotografen beim Schlager-Event „Mönchengladbach Olé“ über den Veranstalter ausrichten, dass möglichst nur Fotos von ihrem Oberkörper gemacht werden mögen. Etwa, weil sie doch nicht ganz im Reinen mit sich selbst ist? Das wäre so schade, denn Maite ist mit ihrer Curvy-Figur ein Vorbild für so viele Frauen!

„Mein Gewicht verrate ich nicht“, sagte sie mal. „Es gab Phasen, in denen ich mir eingebildet habe, dünn sein zu müssen. Ich machte eine Diät nach der anderen. Gebracht hat es nichts außer Psychoterror.“ Und den will sie offenbar um jeden Preis vermeiden. Und wen von uns würden unvorteilhafte Fotos nicht dazu bringen, schnell mit einer Crash-Diät ein paar Kilo verlieren zu wollen?