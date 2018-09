Maite Kelly & Florent: Versöhnungs-Sensation am 13. Hochzeitstag!

Fast ein Jahr ist es her, dass die Trennung von Ehemann öffentlich bekanntgab. Nach zwölf Jahren Ehe und drei gemeinsamen Töchtern war plötzlich alles aus - aber so ganz konnten die beiden doch all die Monate nicht voneinander lassen. Schon allein wegen ihrer Kinder blieben Maite und Florent in engem Kontakt. Und jetzt können sich die beiden ihrer Gefühle offenbar nicht mehr erwehren...

Maite und Florent sind noch nicht geschieden

Was auffällt: Von Scheidung war seit ihrer Trennung nicht die Rede. Vielleicht, weil sie sich immer noch ein Hintertürchen offen halten wollten? Es sieht ganz so aus! Jetzt gibt es jedenfalls wunderbare Liebes- - und Florent ließ jetzt die Bombe platzen!

Die ganze Geschichte gibt es im Video: