Maite Kelly: Geschrei und Tränen! Das Familien-Drama spitzt sich zu

Gerade noch standen die Kellys auf der Bühne bei der „Carmen-Nebel-Show“ in Berlin, begeisterten ein Millionenpublikum. Kaum verloschen die Scheinwerfer, flogen die Fetzen, wie "Neue Post" berichtet.

Hinter den Kulissen wurden Türen geknallt, man hörte lautes Geschrei in der Garderobe. Andere Künstler waren schockiert. Doch worum ging es bei dem heftigen Streit? (46) erklärte gegenüber dem Magazin: „Ich habe auch von einem Streit gehört. Aber ich war leider nicht dabei. Obwohl ich es gerne miterlebt hätte!“ Warum das so ist, will er dann nicht mehr verraten. Seine große Schwester (56) ist noch verschwiegener: „Ich werde dazu nichts sagen“, wiegelt sie ab. Und auch Angelo (37) hüllt sich in Schweigen. Maite Kellys Manager dagegen behauptet: „Da war gar nichts. Saßen alle bei uns in der Garderobe!“

Gibt es neuen Streit in der Kelly Family?

Es ist kein Geheimnis, dass sich die Kellys in der Vergangenheit oft böse gestritten haben. Und auch an diesem Abend sind wieder einmal die Gefühle übergekocht. Maite (39) wollte wieder nicht gemeinsam mit ihrer Familie singen, hat dafür ihre Gründe… Die Geschwister beobachten ihren Solo-Erfolg dagegen vielleicht mit einer Portion Neid. Die berühmte Familie kommt einfach nicht zur Ruhe. Erfolg, verschmähte Liebe und Eifersucht haben schon andere Familien entzweit.

Maite Kelly: Knallharte Abrechnung! Jetzt teilt sie richtig aus!

Trotzdem hoffen nicht nur die Fans, dass sich die Geschwister wieder vertragen. Und dass sich Joeys Traum erfüllt: „Es gab viel Streit. Aber ich mag das gar nicht“, erklärt er. „Ich hoffe sehr, dass sich die Familie zusammenrauft. Und dass wir alle – mit Maite – eines Tages gemeinsam auf einer Bühne stehen!“ Jetzt braucht nur einer den Mut, den ersten Schritt der Versöhnung zu machen.