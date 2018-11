Maite Kelly: Große Sorge um ihre Kinder!

Oh je, arme Maite Kelly! Obwohl die Sängerin ihre Fans erst neulich mit einer schönen Liebes-Beichte überraschte, wendet sie sich nun mit traurigen Neuigkeiten an die Öffentlichkeit...

Es wird nicht ruhig bei ! Erst vor knapp einem Jahr musste die Sängerin die traurige Trennung von ihrem Ex Florent verkraften. Ein wahrer Schock für ihre Fans! Doch damit nicht genug! Wie Maite nun berichtet, war sie in der letzten Zeit auch in großer Sorge um ihre Kinder...

Maite Kelly probiert ihre Kinder zu schützen

Wie Maite nun verrät, probierte sie in der letzten Zeit ihre Kinder weitestgehend vor der Öffentlichkeit zu schützen. So erklärt die Vorzeige-Mama bei der "NDR Talkshow": "Ich versuche wirklich, meine Kinder mit allen Mitteln, die es gibt - ich habe ohne Ende Geld ausgeben das letzte Jahr, um meine Kinder zu schützen vor Paparazzi, vor dieser Penetranz, dieser Indiskretion, gerade jetzt mit dem Internet. Es ist verletzend." Welch traurige Beichte! Doch zum Glück, lässt sich Maite davon nicht aus der Bahn werfen...

Maite Kelly bleibt weiterhin stark!

Obwohl Maite in der letzten Zeit definitiv turbulente Zeiten durchlebte, beweist die Power-Mami regelmäßig aufs Neue, dass sie sich so schnell nicht unterkriegen lässt. So erklärt sie: "(...) Ich hatte die Wahl, entweder meine Kinder zu sehen oder nicht. Und ich kann meine Karriere um meine Kinder rumstricken. Ich bin zuerst Mutter, und dann habe ich quasi aus dieser Mutterschaftskraft zufällig eine Karriere. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mit meinem Beruf als alleinstehende Mutter auch das so schaffen, wuppen kann. Meine Geschwister sind sehr stolz. (...)".