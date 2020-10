Maite Kelly: Großes Drama am DSDS-Jury-Pult!

Auch wenn Maite Kelly ein alter Hase im Show-Geschäft ist, scheinen einige DSDS-Fans der Meinung zu sein, dass Maite als Frau einen geringeren Stellenwert in der DSDS-Jury hat, als ihre männlichen Kollegen. Für Maite ein absolutes No-Go! So berichtet sie in der DSDS-Pressekonferenz: "Ich empfinde es als sehr anstrengend, wenn man immer als Frau gleich auf diese Frage reduziert wird." Wow! Definitiv ehrliche Worte, die einen Einblick in Maites Innere geben. Den Kopf deswegen in den Sand stecken, kommt für Maite jedoch nicht in Frage...