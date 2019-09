Maite Kelly: Heimliche Beziehung! Sie packt über ihr neue Liebe aus!

Hat ihr Herz neu verschenkt? Seitdem ihre 15 Jahre dauernde Ehe mit Florent vor zwei Jahren in die Brüche ging, wollte Maite Kelly nicht so recht preisgeben, wie es bei ihr in Liebesdingen aussieht. Erzählte stets, sie würde als ungebundene Frau durchs Leben gehen. Umso überraschender nun ihr Geständnis: Maite hatte ihr Herz zeitweise wieder an einen Mann verschenkt. Sie hatte eine heimliche Beziehung!

Maite Kelly: Drama um ihre verbotene Liebe

Maite Kelly spricht über eine neue Liebe

"Natürlich gab es auch schon neue Begegnungen", packt die lebensfrohe Sängerin jetzt gegenüber "Neue Post" aus. "Ich hatte vor Kurzem einen ganz tollen Menschen kennengelernt!" Doch das Glück war leider nur von kurzer Dauer. Maite verrät weiter: "Weil wir beide so frisch aus einem Lebensbruch kamen, wäre es nicht richtig gewesen, das mit uns weiterzuverfolgen."So zogen sie und ihr geheimer Partner einen Schlussstrich unter die gerade aufkeimende Liebe: "Wir entschlossen uns, diesen Weg nicht gemeinsam weiterzugehen. Der Zeitpunkt war eben nicht richtig für uns." Maite hat einfach gespürt: Nach dem traurigen Ehe-Aus mit Florent kann sie sich nicht so schnell wieder verlieben, sich nicht Hals über Kopf in neue Abenteuer stürzen.

Maite will sich auf sich konzentrieren

Bevor sie sich erneut in die Arme eines Mannes begibt, will sie sich nun auf sich selbst konzentrieren, zu sich finden. Maite, die sehr religiös ist, erklärt: "Mit Gottes Hilfe wollte ich erst einmal lernen, eine neue Bindung zu mir selbst aufzubauen." Und sie ordnet ihr Leben neu, "nach einer 15-jährigen Partnerschaft, in der alles darauf ausgerichtet war, bis ans Ende gemeinsam zu gehen". Nun ist der Mann weg, aber ihre Töchter Agnes, Josephine und Solene sind noch da und brauchen ihre Mama. Wie geht es weiter? Sie braucht Zeit, um diese wichtige Frage zu beantworten.

Maite gibt die Hoffnung nicht auf

Dass sie ihr großes Glück irgendwann noch finden wird, daran zweifelt die Schlagersängerin aber auch in der schweren Zeit nicht. "Natürlich glaube ich an die Liebe. Wenn man an Jesus glaubt, dann glaubt man auch an die zweite Chance!" Doch bis Maites Herz verheilt und sie wirklich bereit ist, wird es wohl noch eine Weile dauern.

