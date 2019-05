Maite Kelly: Heimliches Liebesglück mit einem jungen Kollegen?

Sie sahen sich an – und schon war es um (39) und Vincent Gross (22) geschehen! „Er ist nicht nur ein toller Typ“, schwärmt sie von ihm. „Er lebt für die Musik. Das verbindet uns sehr stark.“ Und er kriegt schon Gänsehaut, wenn er die dreifache Mutter nur von weitem sieht. „Sie ist neben Roland Kaiser eines meiner Vorbilder, eine echte Traumfrau“, schwärmt der gebürtige Schweizer. „Menschlich und beruflich ist sie umwerfend. Ein solches Energiebündel ist sie, unglaublich. Vor und hinter den Kulissen.“

Beim „SchlagerHammer“-Open-Air letztes Jahr in Berlin fiel schon auf, wie gut die beiden sich verstanden. Doch alle dachten, es wäre nur eine oberflächliche Freundschaft. Aber die beiden kennen sich schon viel länger: Maite nahm Vincent sogar vor einem Jahr kurzfristig mit auf ihre eigene Tournee, weil sie so begeistert von ihm war. Damals war sie erst wenige Monate von ihrem Mann Florent getrennt.

Vincent Gross schwärmt von Maite Kelly

„Ich bewundere, wie sie das alles in den Griff kriegt als alleinerziehende Mutter. Sie ist immer gut gelaunt, nie schlecht drauf, reißt jeden mit, macht genau das, was sie machen will, ist mit Spaß bei der Sache, eine echte Powerfrau“, erklärt Vincent Gross im Gespräch mit „Freizeitwoche“. Der Sänger nahm gerade an der Tanzshow „Darf ich bitten?“ in der Schweiz teil, schied leider kurz vor dem Finale aus. Unterstützung bekam er von der Frau, die sein Herz beben lässt: Maite Kelly.

Maite Kelly und Vincent Gross Foto: WENN

„Sie hat mir Tipps gegeben für die Tanzshow. Sie war ja bei ‚Let’s Dance‘ dabei, da hat sie ja Erfahrung“, meint er voll zärtlicher Bewunderung. „Maite ist einfach mega, sie gibt mir Inspirationen.“ Traurig, dass sie beim nächsten „SchlagerHammer“ im Juni nicht mit ihm zusammen auf der Bühne stehen wird…