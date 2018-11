Reddit this

Da liegt was in der Luft! Maite Kelly hat nach der Scheidung offenbar wieder ihre Fühler ausgestreckt...

So offenherzig kennt man die Sängerin ja gar nicht! hat offenbar einem neuen Mann den Kopf verdreht - und so hält ihren kleinen Flirt diesmal so gar nicht geheim. Obwohl die 38-Jährige regelmäßig betont, dass sie offen für die Liebe sei, hält sie sich mit privaten Details doch sehr zurück. Damit ist jetzt offenbar Schluss - die neue Maite nimmt kein Blatt mehr vor den Mund!

Maite Kelly in Flirt-Laune

Die dreifache Mutter kostet ihr neues Single-Leben anscheinend in vollen Zügen aus und lässt dabei nichts anbrennen. Es sei ihr gegönnt: Nach der Trennung von Florent Raimond nach über zwölf Ehejahren musste Maite Kelly erstmal in ihr neues Leben finden. Jetzt ist sie frei für die Liebe - und dass sie die in vollen Zügen genießt, zeigen heiße Aufnahmen!

Alle Bilder seht Ihr im Video: