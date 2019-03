Maite Kelly: Herzklopfen! Ein älterer Mann soll sie glücklich machen

Sie will endlich wieder Schmetterlinge im Bauch spüren. (39) träumt von einer Beziehung mit einem älteren Mann. Ein ganz bestimmter Kollege scheint sie da auf den Geschmack gebracht zu haben...

„Es gibt die etwas Älteren, so ab 55, die suchen die zweite Lebensfrau, mit der sie alt werden können“, ließ die dreifache Mutter in einer -Talkshow wissen. Doch nicht nur das! Maite Kelly wäre auch ihrer Meinung nach die ideale Partnerin. „Ich bin perfekt für so was“, ergänzt sie bezüglich älterer Herren. „Die sind total toll, ganz toll. Die hatten schon mehrere Jüngere und haben gemerkt: Das kann teuer sein. Die Ex-Frau haben sie gerade abbezahlt. Aber ich stehe für mich.“

Maite Kelly ist bereit für eine neue Liebe

Was Maite damit meint? Sie braucht keine Unterstützung von einem betuchten Spender. Die Power-Lady steht mit beiden Beinen im Leben, hätte statt eines reichen Mannes lieber einen gefühlvollen Partner.

Maite Kelly: Pikante Enthüllung! Dieser Kollege hat ihr den Kopf verdreht!

Wenn man diese Worte hört, erscheinen die intimen Duette mit Roland Kaiser in einem ganz neuen Licht. Mit seinen 66 Jahren würde Maites Gesangspartner optimal in das Beuteschema der Musikerin passen. Daraus macht die Blondine auch keinen Hehl. „Roland war für mich schon als Kind so eine der ganz großen Lieben, die ich im Schlager erleben durfte“, schwärmt Maite Kelly. „Musikalisch und auch – ja, als ansprechende Figur. Wir waren mit der ‚ ‘ bei . Ich als kleines Mädchen und Roland in seinem weißen Anzug. Da war ich sechs Jahre alt und total verknallt in diesen Künstler“, erklärt sie.

Maite Kelly scheint nach der Scheidung von Florent (43) vor einem Jahr endlich wieder bereit zu sein für einen Traumprinzen. Der muss nicht zwangsweise auf einem Schimmel daherreiten – graues Haar könnte er aber durchaus haben!