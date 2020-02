Maite Kelly: Hochzeit und Baby! Diese Nachricht ist ein Schock für sie

Sie verliebten sich 2002 auf den ersten Blick ineinander. Das Glück schien perfekt zwischen Maite Kelly und ihrem Mann (44). Doch heute plant er seine Zukunft mit einer anderen Frau. Mit allem Drum und Dran. Und könnte Maite damit wahnsinnig weh tun…

Die Sängerin („Warum hast du nicht nein gesagt?“) schwärmte während ihrer Ehe, Florent sei ihr „Fels in der Brandung“. Doch dann kam es nach 15 Jahren Liebe zur Trennung! Die ist nun über zwei Jahre her. traf danach kein zweites Mal ihren Herzensmenschen – Florent dagegen schon. Sie schien sich stets die falschen Männer auszusuchen, hatte nur Pech in der Liebe.

Maite Kelly muss eine bittere Pille schlucken

Florent hingegen schwebt mit seiner neuen Partnerin Kaone Mabina auf Wolke 7. Und er plant Großes: „Es ist ihm ernst mit der neuen Frau!“, will "Das Neue Blatt" aus seinem Umfeld erfahren haben. Dabei machten die beiden ihre Beziehung erst vor vier Monaten öffentlich. Kaone ist die Eine – mit ihr will der Unternehmer („Aroma Garden“) sein restliches Leben verbringen, heißt es. „Er spricht schon von Hochzeit – vielleicht sogar noch in diesem Jahr!“, sagt der Vertraute gegenüber der Zeitschrift. Auch weiteren Nachwuchs könne sich der Dreifach-Papa (seine Töchter mit Maite sind 13, 12 und 5) sehr gut vorstellen. „Seine neue Freundin bringt zwei Kinder mit in die Beziehung – das Verhältnis zwischen ihnen und Florent ist gut.“

Maite Kelly: Knallhart abserviert in aller Öffentlichkeit

Er lebt das Familien-Glück, das mit Maite einst zerbrach. Das muss ziemlich weh tun...