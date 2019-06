Maite Kelly: Hochzeits-Hammer! Sie lüftet das Geheimnis!

Reddit this

Vor anderthalb Jahren gab im „Kölner Treff“ die Trennung von Ehemann Florent (43) bekannt. Das Ende einer Traumehe, wie sie jetzt bei der 500. Jubiläumssendung der Talkshow bestätigte. Seitdem hat es eine überraschende Wende gegeben…

Denn Maite erzählte, wie ihre Ehe von der Kirche annulliert worden ist! „Das war wohl Fügung, wir haben damit nicht gerechnet.“ Als praktizierenden Katholiken wäre es ihnen beiden nach der Scheidung wichtig gewesen, die Sakramente weiter leben zu dürfen. Aus „formal-rechtlichen Gründen“ bekamen sie dann eine Annullierung. Was das für Folgen hat? „Kinder bleiben eheliche Kinder.“ Und: Sogar eine kirchliche Hochzeit wäre wieder möglich! „Ich könnte kirchlich nochmals heiraten. Es eröffnen sich in der Tat für mich alle Optionen“, erklärte die Sängerin dem Internetportal kath.net. Das Sakrament der Ehe sei für sie weiterhin heilig und wertvoll.

Will Maite Kelly wieder heiraten?

Nanu, haben wir da etwas verpasst? Schmiedet sie heimlich schon Hochzeitspläne? Wohl eher nicht: Die Schlager-Queen gilt offiziell als Single…

Heute weiß sie: „Ein Eheversprechen, das vor Gott besiegelt wurde oder auch nicht, darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen.“ Unter Tränen hätten sie „um Verzeihung und Versöhnung gebeten“, Frieden gefunden. „Die Ringe sind jetzt symbolisch wieder in Gottes Hände gelegt. Damit schließt sich ein Kreis für mich.“ Und ein Neuanfang ist möglich: „Wenn man an Jesus glaubt, dann glaubt man auch an die zweite Chance“, ist Maite überzeugt. Ihren neuen Weg gehe sie mit sehr viel Dankbarkeit – und Zuversicht.