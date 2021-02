Maite Kelly: Ihre schwere Kindheit lässt sie einfach nicht los

Was ist passiert? Der junge Devin Summer (23) möchte sein Gesangstalent in der Sendung unter Beweis stellen. Doch er scheitert kläglich. "Du singst wie ein Brathähnchen", lautet das vernichtende Urteil von Jury-Chef Dieter Bohlen (67). Viermal "Nein" für den Hobby-Sänger. Genervt wirft der 23-Jährige das Mikrofon in die Luft, fängt es wieder auf. In diesem Moment platzt bei Maite Kelly der Kragen. "Man muss Respekt haben vor der Technik", ermahnt sie ihn.