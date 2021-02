Maite Kelly: Jaa, jetzt ist es raus

Via "Instagram" wendet sich Maite Kelly nun mit einer wunderbaren Nachricht an ihre Community und verrät, dass ihr neustes Musikwerk scheinbar ein voller Erfolg ist. So erklärt sie: "Mein zweiter Album-Track ist heute schon ganz oben auf der TIDAL Schlagerhits Playliste. Und ich bin sogar das 'Cover Girl'! Wow! Was für Hammer-News, die von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleiben...