Maite Kelly: Jaa, sie schwebt im Glück!

Das vergangenen Jahr ging auch an Maite Kelly nicht spurlos vorüber! So musste auch die Sängerin einige ihrer Auftritt absagen und auf das nächste Jahr verschieben. Für Maite und ihre Fans alles andere als leicht. Doch zum Glück kann Maite ihrer Community kurz vor Jahresende zumindest mit einer positiven Nachricht überraschen!

Via Instagram verkündet Maite: "Ihr Lieben, ich wollte nur sage, danke, danke für Eure Liebe, danke für all die Lieder, die Ihr mit mir gesungen, gefühlt und manchmal auch in Euren Autos oder bei den Konzerten lauthals mit geschrien habt." Sie ergänzt: "Heute feiere ich meinen Geburtstag mit dem Wissen, dass seit gestern meine neue Single fertig ist, der Album-Titel steht und gerade habe ich auch mein neues Albumcover final durchgewunken." Wow! Das so eine Nachricht von ihrer treuen Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...