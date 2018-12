Maite Kelly: Jaaa, sie haben sich versöhnt!

Reddit this

Jaa, sie haben sich lieb! Lange Zeit wurde behauptet, dass zwischen und ihren Geschwistern dicke Luft herrscht. Der Grund? Während Patricia, Kathy, Angelo, Jimmy, Joey und John Kelly aktuell ihr Comeback mit der Band feiern, konzentrieren sich Maite und ihr Bruder Paddy lieber auf ihre Solokarrieren.

Maite Kelly: Keine Lust auf ein Kelly-Comeback?

Die hatte sich gewünscht, dass auch die anderen beiden Geschwister dabei sind. Doch dazu sollte es nicht kommen. "Von uns aus besteht aber die ganze Zeit die Chance und auch der Wunsch, dass sie noch dazukommen. Die Tür ist offen! Wir haben in den vergangenen zwei Jahren immer mit ihnen gesprochen. Erzwingen kann man das aber nicht: Entweder man möchte es oder man will es gerade nicht", verriet Bruder Angelo noch vor einem Jahr.

Maite Kelly: Bitterer Familienkrieg!

"An terminlichen Gründen kann es nicht gelegen haben. Wir reden seit zwei Jahren darüber. Man hat entweder Lust darauf und will mitmachen - oder man hat gerade andere Prioritäten", so weiter. Wirklich happy klang das nicht....

Maite Kelly strahlt an der Seite ihrer Geschwister

Doch zwischen den Geschwistern herrscht keine dicke Luft (mehr). Maite Kelly traf jetzt beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" auf ihre Brüder Joey und Jimmy und die drei posierten fröhlich für die Kamera. "Gestern habe ich zusammen mit der Kelly Family beim 'Adventsfest der 100.000 Lichter' drei Songs performt [...]. Auch Maite Kelly ist mit einem ihrer neuen Songs in der Sendung aufgetreten. Sie geht ab März 2019 auf große Tournee [...]. Ich bin auf jeden Fall bei mehreren Shows dabei", schreibt bei . Nach bösem Familienzoff klingt das jedenfalls nicht...