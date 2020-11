Maite Kelly: Jetzt lässt sie die Bombe platzen!

Huch, wo kommt denn diese Zuneigung auf einmal her? Völlig unvermittelt bejubelte die sonst so zurückhaltende Maite Kelly Sangeskollegin Michelle als „Schwester“. Dabei machte die doch zuletzt eher mit Negativ-Schlagzeilen von sich reden als mit ihrer Musik…

Klar, in der Branche kennt man sich – die beiden Sängerinnen sind einander schon in etlichen Schlager-Shows über den Weg gelaufen. Dennoch überrascht, dass die skandalfreie Maite sich plötzlich so nachdrücklich mit Michelle solidarisiert: Gerade repostete sie in ihren Insta-Storys ein Interview mit der Sängerin und verlinkte die Mini-Clips mit den Worten: „Freu mich auf dein neues Album“, „Love, love, love“ und „My sis!“ („Meine Schwester!“).

Gefährdet Maite Kelly ihr Image?

Nett von ihr, dass sie die Kollegin unterstützt, aber etwas befremdlich mutete diese neue Frauenfreundschaft schon an. Die üblen Schlagzeilen um Michelles Zwist mit ihrer Tochter Marie-Louise Reim in den vergangenen Monaten dürften der familienbewussten Maite Kelly ja wohl kaum entgangen sein…