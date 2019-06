Maite Kelly: Jetzt lässt sie die süße Bombe platzen!

Es wird nicht ruhig bei Maite Kelly! Erst kürzlich gab die Sängerin bekannt, dass sie 2020 eine Zusatztournee geben wird. Nun die nächste Sensation...

Andrea Berg: Auszeit mit süßem Hintergrund

Maite Kelly beim Heimspiel mit Andrea Berg

Wie Maite via verkündet, wird sie in diesem Jahr bei den Heimspiel-Konzerten von mit dabei sein. So verrät sie: "Liebe Freunde, meine liebe Freundin und Kollegin Andrea Berg hat mich gefragt, ob ich mit ihr bei ihren ganz besonderen Heimspiel Konzerten mitmachen möchte. Natürlich! Ich freue mich von ganzem Herzen dabei zu sein." Was für Hammer- , die von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleiben...

Maites Fans sind aus dem Häuschen

Wie in den Kommentaren deutlich wird, hat Maite mit ihrer Nachricht bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So ist zu lesen: " Herzlichen Glückwunsch Maite und viel Spaß mit Andrea Berg" sowie " Liebe Maite freue mich wie verrückt dich dort zu sehen." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Ob Maite und Andrea in der nächsten Zeit noch mehr gemeinsame Projekte geplant haben? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...