Maite Kelly: Jetzt macht sie Helene Fischer Konkurrenz

Sie sind beide blond, erfolgreich und machen Schlager! Maite Kelly (38) und Helene Fischer (33) haben einige Gemeinsamkeiten - und jetzt kommt sogar noch eine hinzu. Maite Kelly macht Helene Fischer in Berlin Konzert-Hallen-Konkurrenz. Im kommenden Jahr wird sie - genau wie die 33-Jährige - in der Mercedes-Benz Arena auftreten.

Maite Kelly: "Und dann machen wir genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben"

"Berlin feels like Home und Heimspiel. Wahnsinn!!! In einem Jahr komme ich zurück und spiele in der Mercedes-Benz Arena Berlin - und dann machen wir genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben - versprochen???", verkündete Maite Kelly den Location-Wechsel am Tag nach ihrem Berlin-Konzert im Friedrichstadt-Palast auf ihrer Website.

Die Fans haben bereits Tickets für das kommende Jahr

Die einheitliche Antwort ihrer Fans: Ja! "Danke liebe Maite für das tolle Konzert gestern Abend, du warst wieder mega. Ich freue mich schon auf dein Konzert nächstes Jahr und eins stimmt, da machen wir wieder weiter, wo wir gestern aufgehört haben", verspricht ein Fan in den Facebook-Kommentaren.

Maite Kelly wird immer schlanker!

"Karten für 2019 liegen schon hier. DAS lassen wir uns nicht entgehen!" und "Ich bin im nächsten Jahr auch wieder dabei und freue mich schon sehr. Kann es kaum erwarten", zwei weitere.

Maite Kelly: "Ich liebe Helene Fischer"

Für ihre Fans ist Maite Kelly die Größte! Ob sie mit dem Hallen-Wechsel Helene Fischer wohl den Rang abläuft? Geplant hat sie das scheinbar nicht. "Ich liebe Helene Fischer", gibt sie in einem anderen Post auf ihrem Facebook-Profil zu. "Es ist Platz für alle da."

Abwarten, ob das im kommenden Jahr noch genauso aussieht...