Maite Kelly: Jetzt platzt ihr endgültig der Kragen!

Maite platzt der Kragen

Auf Instagram macht die Sängerin ihrem Ärger nun Luft: "Liebe Fans, normalerweise reagiere ich nicht auf gewisse News, möchte hier aber mal was klarstellen – aus Liebe zu meinen Kollegen des ZDF Fernsehgartens", so die 40-Jährige. "Wir sind alle Profis. Wir sind mit ganzem Herzen anwesend. Dass es live mal ein bisschen rappelt, macht diese Show so charmant." Sie wolle nicht akzeptieren, dass ihr oder den Mitarbeitern aus der Technik nun die Schuld in die Schuhe geschoben wird.

"Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Außer, dass ich es anbiedernd finde, wie man verzweifelt versucht, eine Show kleinzureden, die gerade jetzt Übermenschliches leistet. Danke an das Fernsehgarten-Team – wir sind eine Familie, die zusammenhält, aus Liebe zu dieser wunderbaren Aufgabe, den Menschen etwas Farbe ins Leben zu bringen", so Maite.

