Maite Kelly: Jetzt sucht sie im TV nach einer neuen Liebe

"Schick mir einen Mann!", schreit Maite einem Luftballon nach, den sie kurz zuvor in der großen TV-Show "Stefanie Hertels Gartenparty" in den Himmel steigen ließ. "Sag diesem Mann, dass ich gar nicht so verrückt bin"“. Huch? Was war denn da los? Ist Maite kurz vor dem Durchdrehen? Sie gestand Moderatorin Stefanie Hertel (41): "Ja, ich habe ein Problem!" Angeblich sei sie so verrückt, dass sie manchmal selbst ihren eigenen Humor nicht verstehe. Eine Eigenart, die die Partnersuche scheinbar schwierig gestaltet. "Wer mich liebt, muss es ertragen," beichtete Maite nachdenklich.