Maite Kelly: Jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht

So offenbart die 42-Jährige nun gegenüber "Vox", dass sie absolut kein Fan von großem Trubel ist. Sie gibt zu verstehen: "Ich bin keine Partymaus. Ich bin auch kein Freund von roten Teppichen. Ich bin eigentlich eher sehr schüchtern privat und bin auch ein bisschen introvertierter, als man sich das vorstellen kann." Wow! Ehrliche Worte, die man so von Maite gar nicht erwartete hätte! Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass die Sängerin in ihrer Freizeit eher auf entspannte Aktivitäten steht: "Und somit sind so meine Lieblingsorte, wo ich stundenlang stöbern kann, wenn ich einen freien Tag habe, Buchläden."

Ob Maite uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!