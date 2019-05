Maite Kelly: Knallharte Abrechnung! Jetzt teilt sie richtig aus!

Reddit this

Sie schießt scharf mit ihren Worten… Gegen andere und sogar gegen die Schlagerbranche. Was ist bloß mit Maite los? Gerade ging sie in einem Interview wieder auf ihr aktuelles Lieblingsopfer los. Während einer Entweder- oder-Fragerunde sollte sich Maite zwischen (60) und Helene entscheiden. Sie wählte – klar – den US-Star.

Schon seit einiger Zeit macht die 39-Jährige immer wieder Andeutungen, die gegen Helene gehen könnten. Etwa als es in einem Talk um Liebe am Arbeitsplatz ging. „Nie intim im Team“, sagte die Sängerin und scherzte weiter: „Bei einem Akrobaten mache ich natürlich eine Ausnahme.“ Helene Fischer ist seit der Trennung von mit Akrobat (33) zusammen. Damit ist wohl klar: Maite Kelly ist Team Flori. Der Sänger stach in der Fragerunde übrigens (38) aus.

Maite Kelly rechnet ab

Aber nicht nur gegen Helene giftet . „Ich würde nie wieder Pop machen“, sagte sie vor Kurzem. Das sei ihr zu moralisch. Und anders als früher gäbe es heute eine neue Generation an Schlagersängern, die ihre Songs selbst schreiben. Autsch! Damit watscht sie auch noch zwei Musikbranchen ab…