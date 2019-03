Maite Kelly: Liebes-Beichte! Jetzt schüttet sie ihr Herz aus!

Es wird nicht ruhig im Liebes-Leben von ! Während Maite mit ihrer Karriere aktuell auf der absoluten Überhol-Spur, scheint es in Sachen Liebe eher weniger rund für sie zu laufen...

Maite Kelly: Keine neue Liebe?

Während sich Florent schon kurz nach der Trennung von Maite mit seiner neuen Freundin in der Öffentlichkeit präsentierte, scheint es in Maites Liebes-Leben eher ruhig zuzugehen. So ist bis jetzt vollkommen unklar, ob Maite einen neuen Mann an ihrer Seite hat, oder ob sie gerade auf der Suche nach jemanden ist. Für Maite jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken!

Maite Kelly: Ehrliche Liebes-Beichte

Wie Maite nun verrät, ist sie mit sich und ihrem Liebes-Leben vollkommen im Reinen. So berichtet sie gegenüber "t-online": "Wenn es um die Liebe geht, habe ich nie einen Fehler gemacht", ebenfalls fügt sie hinzu, dass sie "immer ehrlich, mit der ganzen Seele, mit dem ganzen Herzen" war. Auch dem Zeitpunkt, wann sie einen neuen Partner an ihrer Seite hat, tritt sie entspannt gegenüber. So erklärt sie: "Ich bin Schütze. Schütziger geht's nicht. Wir brauchen sehr lange, bis wir sagen können, wir sind verliebt."